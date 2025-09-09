習近平出席金磚國家領導人線上峰會

2025年9月8日晚，國家主席習近平出席金磚國家領導人線上峰會，並發表題為《團結合作 砥礪前行》的重要講話。 中評社北京9月9日電／據外交部網站消息，2025年9月8日晚，國家主席習近平出席金磚國家領導人線上峰會，並發表題為《團結合作 砥礪前行》的重要講話。



巴西總統盧拉主持峰會，俄羅斯總統普京、南非總統拉馬福薩、埃及總統塞西、伊朗總統佩澤希齊揚、印度尼西亞總統普拉博沃、阿聯酋阿布扎比王儲哈立德以及印度、埃塞俄比亞代表與會。



習近平指出，當前，世界百年變局加速演進，霸權主義、單邊主義、保護主義甚囂塵上。金磚國家作為全球南方第一方陣，要堅持弘揚開放包容、合作共贏的金磚精神，共同捍衛多邊主義，維護多邊貿易體制，推進“大金磚合作”，攜手構建人類命運共同體。



習近平提出3點建議：



第一，堅持多邊主義，捍衛國際公平正義。多邊主義是人心所向、大勢所趨，是世界和平與發展的重要依靠。我提出全球治理倡議，旨在推動各國攜手行動，構建更加公正合理的全球治理體系。要堅持共商共建共享，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，夯實多邊主義根基。積極推進國際關係民主化，提升全球南方國家的代表性和發言權。通過改革完善全球治理體系，充分調動各方資源，更好應對人類社會面臨的共同挑戰。



第二，堅持開放共贏，維護國際經貿秩序。經濟全球化是不可阻擋的歷史潮流。各國發展離不開開放合作的國際環境，誰也不能退回到自我封閉的孤島。要堅定不移推動構建開放型世界經濟，在開放中分享機遇、實現共贏；維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，抵制一切形式的保護主義；倡導普惠包容的經濟全球化，將發展置於國際議程的中心位置，讓全球南方國家公平參與國際合作、共享發展成果。