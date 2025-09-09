【
駐黎巴嫩大使陳傳東拜會黎經貿部長比薩特
http://www.CRNTT.com
2025-09-09 14:40:13
中評社北京9月9日電／據外交部網站消息，2025年9月8日，駐黎巴嫩大使陳傳東到任拜會黎巴嫩經貿部長阿梅爾·比薩特。
陳大使積極評價中黎關係與經貿合作，表示中方願進一步拓展雙方務實合作，歡迎黎方參加中國經貿展會，推介特色產品。
比薩特部長表示，黎中經貿合作密切，歡迎中國企業來黎投資經商。
