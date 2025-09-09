習近平會見葡萄牙總理蒙特內格羅

9月9日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見葡萄牙總理蒙特內格羅。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月9日電／據新華社報導，9月9日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見葡萄牙總理蒙特內格羅。



習近平指出，中國和葡萄牙都是歷史底蘊深厚的國家，兩國人民都擁有開放包容、進取自主的精神特質。雙方通過友好協商妥善解決了澳門問題。近年來各領域合作取得重要成果，樹立了不同社會制度、不同國情國家相互尊重、互利共贏的典範。今年是中葡建立全面戰略夥伴關係20周年。中方願同葡方加強戰略溝通，把握雙邊關係正確方向，讓中葡關係好上加好，以團結合作為兩國和世界繁榮進步作出更大貢獻。雙方要賡續傳統友好，相互信任、相互支持。深化發展戰略對接，拓展創新、綠色、海洋、醫藥等領域務實合作，發揮澳門獨特橋梁作用，用好中國－葡語國家經貿合作論壇等機制，實現更高水平互利共贏。鼓勵文化、教育、旅遊、科研領域交往，深化人文交流。國際形勢越是變亂交織，中歐越要加強溝通、增進互信、深化合作。希望葡方同中方一道，堅持中歐夥伴關係定位，推動中歐關係持續穩定健康發展。

習近平強調，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是聯合國成立80周年。世界進入新的動蕩變革期，人類又一次站在歷史的十字路口。中方願同葡方密切多邊協作，共同踐行真正的多邊主義，維護聯合國權威，維護自由貿易體制，推動構建更加公正合理的全球治理體系。



蒙特內格羅轉達德索薩總統對習近平主席的誠摯問候。蒙特內格羅表示，葡中關係歷史悠久、面向未來，兩國通過友好協商妥善解決澳門問題。過去25年澳門成功實踐，充分證明葡政府當年作出了正確決定。葡方將繼續奉行一個中國政策，不會忘記中方在葡經濟最困難時期給予的寶貴支持幫助。葡方堅定致力於深化葡中友好合作，期待同中方增進政治互信，密切經貿聯繫，加強雙向投資，深化能源、金融、衛生、水利等方面合作，推動兩國關係繼續向前發展。中國在國際事務中發揮著至關重要作用，葡方贊同習近平主席提出的全球治理倡議蘊含的重要理念，願共同維護多邊主義，樂見中方為完善全球治理體系作出更大貢獻。中國是歐洲不可替代的合作夥伴，葡方願為推動歐中關係健康穩定發展發揮積極作用。



王毅參加會見。

