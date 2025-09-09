向電器電子產品有害物質說“不”

中評社北京9月9日電／據人民日報報導，空調7.8億台、彩色電視機5.5億台、電冰箱5.3億台、洗衣機5.02億台、電熱水器4.6億台……在中國，家用電器的居民保有量不是個小數目。除了家電之外，很多人每天還要和手機、電腦、手環等各類電子產品打交道。限制電器電子產品中有害物質使用，關乎消費者的切身利益。



日前，電器電子產品有害物質管控領域首個強制性國家標準《電器電子產品有害物質限制使用要求》（GB 26572—2025）經國家標準化管理委員會批准發布，將於2027年8月1日正式實施。“新國標”有哪些看點？將會帶來哪些變化？記者進行了採訪。



明確限量要求——



強制管控有毒有害物質



自從生娃之後，家住湖北武漢的向麗對身邊電器電子產品是否安全環保變得格外“敏感”起來。“小寶寶探索欲強，見到什麼都喜歡摸一摸、啃一啃。冰箱儲存食物、洗衣機處理衣物、空調調節室內溫度，這些家電每天都和人們親密接觸，安全環保必須放在首位。”向麗說，國家對電器電子產品有害物質管控進一步升級，並出台強制性標準，對消費者來說十分重要。



“新國標”具體有哪些內容？據工業和信息化部節能與綜合利用司司長王鵬介紹，強制性國家標準《電器電子產品有害物質限制使用要求》（GB 26572—2025）明確了3個要求：



明確限量要求。針對鉛、汞、鎘、六價鉻等4種重金屬元素，以及多溴聯苯、多溴二苯醚、4種鄰苯二甲酸酯類物質等6類持久性有機污染物，在電器電子產品中的含量提出強制性限值要求，對相關生產企業形成有效約束，推動行業提升合規水平。



明確標識要求。通過標識、有害物質信息披露及技術支撐文檔保存等要求，確保有害物質管控結果可追溯、可核查。企業通過二維碼或電子顯示等數字化技術進行信息標識後，消費者在選購產品時，能夠快速、全面、精準瞭解產品中的有害物質信息。