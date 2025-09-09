香港一帶一路故事　激發更多企業抓緊機遇

“一帶一路的一百個香港故事網上巡禮”日前啟動，李家超任開篇講述人。（圖片來源：大公網） 中評社北京9月9日電／據大公網報導，為發掘和記錄香港的“一帶一路”故事，向“一帶一路高峰論壇”十周年獻禮，香港一帶一路總商會發起的“100個香港一帶一路故事網上巡禮”活動早前啟動。



李家超作開篇講述



活動以行政長官李家超作為開篇講述人，以短視頻等形式呈現一百個多元角色故事，涵蓋工商業界及中小企業開拓者、青年創業者、跨境公益團隊等，體現香港社會全維度參與“一帶一路”建設的生命力，回應“國家所需、香港所長”的“一帶一路”十年答卷。



李家超在開篇講述中表示，香港積極融入“一帶一路”建設，擔當“超級聯繫人”和“超級增值人”角色，致力深化國際交往合作，弘揚絲路精神。李家超提到，自上任以來，他先後率團訪問東盟及中東多個國家，達成近160份合作備忘錄和協議，務求建立方方面面的聯繫。國際調解院總部更將落戶香港，足見國際社會對香港的信任。他指出，香港有能力、有豐富條件投入更多、貢獻更多，推進高質量共建“一帶一路”行穩致遠。



香港一帶一路總商會會長鄭翔玲在啟動儀式致辭指出，“100個香港一帶一路故事網上巡禮”希望全方位、多角度地收集和展示來自香港各界別、各行業的“一帶一路”真實故事，讓先行者的經驗成為後來者的指引，激發更多香港企業和青年抓住機遇，融入國家發展大局。講好香港故事、講好“一帶一路”故事，讓世界看到香港的專業價值與不可替代的作用。



活動發布的第一批視頻講述人包括香港一帶一路總商會理事會主席林建岳、泰國正大國際集團董事長謝國民、香港貿易發展局主席馬時亨等。後續還將陸續發布更多多元角色故事。