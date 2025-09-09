支持PPP存量項目順暢建設、高效運營

中評社北京9月9日電／據人民網報導，政府和社會資本合作（PPP），是中國很多基礎設施和公共服務領域項目採用的運營模式。各地運用PPP模式加快推進基礎設施建設，擴大公共服務供給，建設了污水處理廠、垃圾發電廠、高速公路、地鐵線路、水利灌溉、城市供水等項目，著力保障居民生產生活，不斷提高居民生活品質。



近日，國務院辦公廳轉發財政部《關於規範政府和社會資本合作存量項目建設和運營的指導意見》（以下簡稱《意見》），針對PPP存量項目，提出一系列舉措。財政部有關負責人表示，中國經濟結構調整正從增量擴能為主轉向調整存量、做優增量並舉，加力支持PPP存量項目順暢建設、高效運營，是盤活存量資源、以存量帶動增量、為經濟發展注入新動力的必然要求。



據瞭解，國家發展改革委和財政部已於2023年11月推出PPP新機制，將PPP模式範圍縮窄至基於使用者付費特許經營模式。而此前已有大量PPP項目完成建設並進入運營期，一些存量PPP項目的經營條件和經濟可行性等發生顯著變化。《意見》的出台將有效解決存量PPP項目政府承諾支出責任等問題。



如何保障在建項目順利建設？《意見》提出，分類分級推進實施，保障合理融資需求。地方政府要根據經濟社會發展需要、項目性質和財力狀況，按照輕重緩急合理排序，優先實施具有一定收益的項目，持續保障項目建成完工。對接近完工的項目，要抓緊推進建設、及時驗收決算、及早投入運營。對推進緩慢的項目，要進一步論證建設內容，研究壓縮實施規模、優化建設標準、調整配套建設內容等，減少不必要建設成本。而對於直至2024年底前還沒有開工的項目，原則上不再採取PPP存量項目模式實施；確有必要開工的，可採取其他模式實施。



目前，約七成PPP存量項目已進入運營期，如何推動已運營項目平穩運行？《意見》要求依法履約按效付費，加強項目運營監管，推動實現降本增效，規範做好項目移交。地方政府對已運營項目要按合同依法履約，將政府支出責任按規定納入預算管理。財政部有關負責人指出，2015至2018年是各地實施PPP項目的高峰期，也恰恰是融資利率比較高的時期。當前市場利率水平下，存量項目貸款存在合理降息、展期空間，宜秉持實事求是原則，鼓勵金融機構與社會資本方積極磋商，採取調整還款計劃、降息、展期、置換等方式，支持優化項目融資結構。



據瞭解，PPP存量項目分為完全政府付費項目、可行性缺口補助項目、使用者付費項目三類，其中前兩類需政府補貼。此次《意見》明確要統籌各方資金資源，多措並舉加力保障，並提出要“用好地方政府債券工具”。對符合條件的在建項目，地方政府可統籌運用專項債券、一般債券等資金，用於PPP存量項目建設成本中的政府支出。對已建成運營項目，地方政府可按要求安排使用相關地方政府專項債券資金，有序處理社會資本方墊付建設成本問題，推動PPP存量項目持續運營。



南開大學金融發展研究院院長田利輝分析，《意見》旨在防範存量PPP項目風險、優化項目全生命周期管理。相關舉措針對存量PPP面臨的主要問題，通過“准入—過程—退出”全流程監管，推動PPP高質量發展；通過明確風險分擔機制、績效掛鈎付費機制，倒逼社會資本提升運營能力。同時，《意見》還鼓勵“存量＋增量”打包開發，為優質社會資本提供新賽道，有望篩選出真正具備產業運營能力的參與者。