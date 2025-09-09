深港攜手共建世界級“科研樞紐”

中評社北京9月9日電／據人民網報導，匯聚超過200個高端科研項目、447家科技企業、10個國家重大科研平台、1.5萬餘名科研人才……今年8月，在《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》印發兩周年之際，河套深港科技創新合作區（下稱“河套合作區”）深圳園區交出了一份亮眼的“成績單”。



河套合作區地處香港特別行政區北部和深圳市中南部跨境接壤地帶，面積約3.89平方公里，包括3.02平方公里的深圳園區和0.87平方公里的香港園區。眼下，深港兩地正深化合作，攜手將河套這片“試驗田”打造成為世界級“科研樞紐”。



科創發展成果豐碩



走進位於河套合作區深圳園區的具身智能機器人中試基地，消防機器人、運輸機器人等各類機器人陳列其中。它們將在不同應用場景下進行標準規範測試，並進入量產階段，最終投放到各個行業。



中試平台是科研成果轉化為現實生產力的重要一環。兩年來，河套合作區深圳園區加快建設粵港澳大灣區中試轉化集聚區，建成特種具身機器人、智能化自動化藥物發現等4個中試服務平台並面向行業開放共享，新型光電材料與成像器件、人工智能終端測試等6個中試平台正在積極籌建中，基本實現重點產業領域中試能力全覆蓋。



河套合作區深圳園區還不斷推動關鍵核心技術項目突破攻關，圍繞重點產業加快培育新質生產力。兩年間，鯤雲科技、牛芯半導體等專精特新企業及獨角獸企業在這片科創沃土上迅速成長，取得發射電子束光刻機國內首台樣機、國內自主研發7T核磁共振成像系統等關鍵核心技術成果。



目前，河套合作區深圳園區已先後揭牌設立粵港澳大灣區國家技術創新中心國際總部、國際先進技術應用推進中心、河套數學與交叉學科研究院、北京大學深港河套科創中心，實現生命科學與能源材料創新研究院、粵港澳大灣區數字經濟研究院和粵港澳大灣區（廣東）量子科學中心的落地運營，引進蘋果應用研究實驗室、意法半導體全球封測創新中心等8個世界500強企業研發中心，國際領先的科研實驗設施集群正加快成形成勢。