房會小組主席：恩恤暫住公屋　情理兼備

中評社北京9月9日電／據大公網報導，天水圍天恩邨一對患有精神病母子因瞞報資產獲發出“遷出通知書”，他們上訴後，房屋署恩恤讓二人暫居，但母子先後墮樓身亡。事件近日引起關注，曾為上訴委員會成員的房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如認為，房署在發出“遷出通知書”的同時，協助事主申請中轉屋及轉介社工跟進，並恩恤兩人暫住公屋，做法已情理兼備，事件屬不幸。有街坊對母子離世感唏噓，但認同加強對公屋戶資產審查的做法。



黃碧如昨日接受電台訪問時表示，房委會向租戶發出“遷出通知書”時，會給予資料告知租戶，在收到通知書15天內可提出上訴，及後上訴委員會會安排聆訊。上訴委員會成員獨立於房委會和房署人士，且非公務員，一般而言，上訴委員會小組審理案件時，除案情外，亦會考慮雙方陳述等因素。根據報導可見，房署收回公屋的流程是跟從程序，對事件感到不幸和難過，但欣賞房署提出日後會優化安排。



鄰居認同需要善用公屋資源



記者昨日在天恩邨恩穗樓現場所見，涉事母子居住的單位現時已無人居住。鄰居鄧先生對《大公報》記者表示，母子二人分別年約60多歲及30多歲，平日較沉默，甚少主動與街坊打招呼，曾從閒談得悉，母子有領取綜援。媽媽談吐正常，不似患有精神病，兒子不時在樓下走來走去，神情貌似有點異於常人。出事前，女兒經常在晚上9時許來探望兩人。對於母子離世，鄧先生感唏噓，指婆婆在4月份離世後，8月初有警察上門瞭解，才知其子亦離世，從未聽過兩母子提過公屋調遷及不開心的事。



另一名鄰居包先生則表示，住上址十多年，見證該母子搬進來，並於前年為家居油漆翻新。媽媽今年4月墮樓離世後，曾見過兒子在街市食飯，彼此曾互打招呼，“我都是見有警察上門來瞭解兩母子的情況，知道兩母子先後離世”。他認為，政府加強對公屋住戶資產審查，要求資產超標者騰出公屋予有需要人士，做法合理。



房屋署昨日回復查詢表示，有關個案的租戶早前被發現在等候獲配公屋期間，於2015、2016及2017年填報聲明書時隱瞞申報兩項資產，故不符合入住公屋的資格，房委會遂向其發出“遷出通知書”。該租戶其後向獨立的上訴委員會提出上訴，聆訊於今年2月下旬進行。小組綜合考慮後，確認房委會發出的“遷出通知書”。