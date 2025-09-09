油價持續偏軟　財收減少恐拖慢沙特轉型

沙特《2030年願景》計劃的其中一個目標是發展旅遊業，促進經濟更多元化。（圖片來源：大公網） 中評社北京9月9日電／據大公網報導，沙特阿拉伯為了擺脫經濟對石油的依賴，在過去10年間不斷大舉分散投資，而最為人樂道的，是其《2030年願景》計劃，亦曾廣被國際投資者認為是成功的計劃，不過，適逢近年油價不斷下跌，願景計劃亦面臨不少挑戰。



首先，沙特在推行《2030年願景》計劃後，國家非石油收入確實有所提升，這主要得益於增加稅收（如增值稅）、費用（如外籍人士的費用）以及發展其他產業帶來的收入。非石油收入的增長是該計劃旨在降低國家對石油依賴、促進經濟多元化的關鍵成果之一。



而由於沙特王儲推行性別平等政策，賦予女性新權利就是計劃的一部分，故娛樂和﻿休閑事業亦有了新的商機，這亦是有目共睹的成就。與此同時，更多沙特的國民受聘於私營機構，去年沙特公民在私營機構就業人數約240萬，按年新增43.7萬。



然而，直至現在，沙特的經濟仍然很大部分依賴石化能源及相關的副產品收入，石油占據政府收入達60%，而占出口收入更高達66%。同時，沙特的經濟仍受到全球油價升跌的困擾，足以影響沙特政府的收入和整體經濟的穩定。例如在今年，沙特政府用在發展項目的開支，便比所取得的收入更高，入不敷出是油價下跌令收入減少，再加上大型發展項目的成本亦有所增加。華爾街大行高盛在上月警告，沙特的財政赤字在今年將會增加至670億美元，或會迫使政府進一步舉債，並會削減經濟轉型計劃的規模。



沙特推出《2030年願景》計劃的其中一個目的是發展旅遊業，以令經濟更多元化，收入亦可以增加以填補財赤擴大，而旅遊業的發展亦略見成效，根據聯合國世界旅遊組織的統計，2025年第一季度沙特的國際旅遊收入增幅位居全球第一，並且自2019年以來國際遊客人數大幅增長。單在2024年，沙特旅遊業直接和間接貢獻達4980億裡亞爾（約1.03萬億港元），占沙特GDP的12.45%，這亦解釋到為何IMF盛贊沙特發展非石油環節的努力成果。