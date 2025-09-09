汲取債務危機教訓　迪拜拓多元產業

中評社北京9月9日電／據大公網報導，沙特目前正處於債務緊張的周期，但相信其經濟基本面仍強勁，陷入債務危機的可能性較低。其實中東另一個發展迅速地區阿聯酋的迪拜在2009年曾爆發金融危機，最後因為阿布扎比伸出援手，才未至演變成一場大型的金融風暴。



在21世紀初，迪拜是紙醉金迷的地方，全球最高的大樓把天空分割開，而且窮奢極侈，迪拜主要受惠於蓬勃發展的房地產事業及旅遊業，並打造成全球的營商樞紐。然而，這一切原來是以債務堆砌出來，因迪拜大舉貸款發展龐大的項目，例如建造迪拜塔、朱美拉棕櫚島等地標。但是，在繁華和璀璨的背後，卻埋下了一顆計時炸彈，當2008年全球金融危機爆發後，迪拜的房地產市場崩塌，部分地區的樓價大跌達五成，促使迪拜的國營企業，尤其是迪拜世界等，要背負高達近800億美元（約6230億港元）的債務。



負債曾超過6000億



在2009年底，迪拜世界宣布要為其260億美元的債務進行重組，令金融市場登時出現大恐慌，全球主要股市亦曾受影響。而當全世界認為不可思議之際，同國鄰邦的阿布扎比伸出援手，動用10億美元解燃眉之急，助迪拜償還即時到期的債務，此後，阿布扎比在迪拜的影響力便顯著增加，例如把原來的迪拜塔更名為哈利法塔。



事實上，阿布扎比擁有豐富的石油資源，對迪拜的發展早已垂涎三尺，同時，假如迪拜爆發大規模的金融危機，亦很容易危及阿聯酋的整體聲譽，嚇走投資者並會損害到整個阿聯酋的經濟。所以，阿布扎比願意介入，以捍衛阿聯酋的國際地位。



而經過這次的教訓後，迪拜進一步把經濟發展分散到更多非石油的業務，包括集中推廣旅遊業、貿易、科技，同時，亦更審慎地管理其債務。然而，迪拜卻始終擺脫不了繼續依賴房地產投資和過度融資的命運，勢將繼續成為中東金融市場的一大隱憂。