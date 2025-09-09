中泰數字經濟合作實現雙贏

泰國數字經濟總交易額（億美元）（圖片來源：大公網） 中評社北京9月9日電／據大公網報導，在泰國政府推動“數字泰國”戰略十年來，該國數字經濟年增速高達19%（截至2024年），並穩居東南亞第二。在此期間，中國數字科技的規模化輸出與產業化落地，已成為促進泰國數字經濟格局變化、驅動產業躍遷與民生變革的關鍵性力量。



討論兩國的數字經濟合作，首先應該看到數字基建方面的成果。近年來，在中移動、華為、中興等中國企業的支持下，泰國成為東盟首個實現5G商用的國家，5G基站數量超過4萬個，為數字經濟的高增長奠定了基礎。而華為雲、騰訊雲和阿里雲在當地建設的數據中心集群，也為泰國企業的數字化轉型提供了強大算力支撐和解決方案，並通過聯合人才培養計劃，為本土技術生態注入活力。



其次，中泰兩國的數字技術人才一道，共同推動了泰國製造業、供應鏈的智能化躍遷。例如，位於春武裡府的美的5G智慧工廠便是典型案例。這座標杆工廠將工業互聯網理念落地泰國，通過實時數據采集、AI驅動的預測性維護和自動化流程，顯著提升了生產效率和靈活性，為泰國製造業的升級提供了覆製樣板，展示了智能化轉型帶來的可觀效益。



不過，商業流通與日常生活的效率革命，才是中國數字科技觸達最廣、感知最直接的層面，也是中國數字產業的超級武器。在消費端，微信支付和支付寶已覆蓋泰國核心商圈，曼谷熱門購物區商戶滲透率達61%。這一數字還在持續提升，大幅降低了中國遊客的現金依賴度，甚至還延伸至曼谷BTS輕軌系統。同時，高性價比的中國電商平台（Shopee和Lazada）吸引到45.4%的泰國消費者，攜程、滴滴等服務應用也贏得了當地用戶的信賴，重塑了泰國零售、旅遊和出行的體驗。



中國數字平台在泰國的落地，更加深刻地影響了泰國青年群體的文化消費習慣。由泰國國家研究院8月發布的《“數字絲路”在泰國》報告顯示，TikTok短視頻和中國動漫內容在泰國年輕人中的使用率分別高達90.7%和91.6%，《原神》、《王者榮耀》等中國手機遊戲、起點國際的網文，以及通過騰訊WeTV、愛奇藝平台引入的中國影視綜藝，已成為泰國流行文化的重要組成部分。



值得一提的是，中泰文化的交流絕不是單向的。在中國視頻平台加大於泰國本土原創內容投入的同時，有相當部分的作品又反哺中國影視市場，泰國的廣告、明星於綜藝節目，在中國同樣占據一席之地。



隨著人工智能時代的到來，中泰數字經濟合作勢必要邁向一個新階段，雙方都需要為人工智能通用技術（AGI）的擴散做好充分準備。《“數字絲路”在泰國》報告顯示，74%的受訪泰國企業正在使用中國雲服務，例如騰訊雲與泰國零售巨頭正大集團旗下CP AXTRA的合作，就是一個標杆案例。而在AI領域，66.7%的泰國企業用戶認為以DeepSeek為代表的中國AI產品“非常便利”。