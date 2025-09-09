特朗普被曝指派其女婿制定加沙“戰後方案”

9月7日，在美國首都華盛頓白宮，美國總統特朗普回答記者提問。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月9日電／據大公報綜合以色列第12頻道報導，美國總統特朗普已指派其女婿庫什納負責制定加沙戰爭結束後的重建與治理計劃。

報導稱，8日當天，以色列戰略事務部長德爾默在美國邁阿密與美國總統中東問題特使威特科夫及庫什納會面，討論停火協議及“戰後方案”。美方官員表示，以色列對方案將擁有一定影響力，但該方案不會是以總理內塔尼亞胡或德爾默的版本。



同時，報導披露了美國提出的全面人員交換與停火協議的新細節。根據提案，所有仍幸存的以色列被扣押人員將在停火開始後的48小時內獲釋，此外，已死亡的被扣押人員遺體也將在停火期間歸還；具體時間由哈馬斯與以色列間接協商決定。哈馬斯方面表示仍需時間尋找所有遺體。



該提案設定停火期為60天或直至談判結束。談判內容包括哈馬斯解除武裝、戰後加沙治理機構的組成，以及以軍分階段撤軍的安排。最終，以軍將完全撤出加沙地帶，包括邊境緩衝區，撤軍節奏將取決於所謂未來新的民事機構維持安全的能力。



報導稱，以色列方面認為哈馬斯內部對該提案存在分歧，部分領導人質疑特朗普的承諾，並擔心以色列在撤軍安排中掌握過多的控制權。但報導援引以色列高級官員的話稱，哈馬斯必須從卡塔爾和埃及方面明確瞭解到，達成“部分協議”的路徑已不復存在。