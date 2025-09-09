瓊港聯動發展　共譜開放新篇

中評社北京9月9日電／據大公網報導，去年12月17日，國家主席習近平在聽取海南省委和省政府工作匯報時發表重要講話，他指出：“努力把海南自由貿易港打造成為引領我國新時代對外開放的重要門戶，奮力譜寫中國式現代化海南篇章。同時，加強同粵港澳大灣區聯動發展。”



在這一重要指示下，海南與香港之間的合作潛力將被進一步釋放。未來兩地將在金融、貿易、旅遊、教育、醫療等多個領域加強聯動，共同推動中國高水平開放，實現互利共贏，為中國式現代化發展注入強勁動力。



“海南自由貿易港推介會暨政策解讀會”今日（9月9日）在香港會展中心隆重舉行。這場以“瓊港聯動、政策領航、自貿共贏”為主題的大會，是海南自貿港宣布將在今年12月18日實施全島封關運作後的首場對外推介會。



自貿港的制度創新



自2020年《海南自由貿易港建設總體方案》發布後，海南自貿港建設在頂層設計的指引下穩步推進，展現出經濟活力與制度創新同步躍升的蓬勃態勢。五年來，海南自貿港不僅實現了經濟的快速增長，還成為中國制度型開放的重要試驗田。



吸引外資方面，海南自貿港的表現尤為亮眼。數據顯示，2020年至2025年間，海南實際使用外資累計達1025億元（人民幣，下同），年均增長14.6%；境外直接投資總額達97.8億美元，年均增長高達97%。新設外資企業數達到8098家，年均增長43.7%。此外，貨物貿易和服務貿易年均分別增長31.3%和32.3%，充分展現出海南自貿港在全球經濟中的吸引力和競爭力。



產業發展方面，海南聚焦旅遊業、現代服務業、高新技術產業和熱帶特色高效農業四大主導產業，不斷優化經濟結構。五年間，上述四大產業在海南GDP的占比提升了13.7個百分點，合計達到67%。其中，南繁種業產業產值突破180億元，成為國家種業自主創新的重要支撐；海洋經濟年均增速高達13.9%，逐步成長為新的經濟增長極。商業航天領域也實現重大突破，全國首個商業航天發射場投入使用，具備高密度、多類型衛星發射能力，為海南的高科技產業注入新動力。