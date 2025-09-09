民主黨人公開“愛潑斯坦署名信”，白宮回應

7月7日，在美國首都華盛頓白宮，白宮新聞發言人卡羅琳·萊維特出席記者會。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月9日電／據新華社報導，美國國會眾議院民主黨人8日公開一封20多年前據稱由總統唐納德·特朗普寫給已故美國富商傑弗里·愛潑斯坦的生日祝福信。白宮當天回應說，那封信中的圖案不是特朗普畫的，里面的簽名也不是特朗普的字跡。



《華爾街日報》今年7月最早曝光這封信的存在。這家媒體報導稱，特朗普曾在2003年愛潑斯坦50歲生日時給後者寫祝福信，信中包含性暗示圖案和“露骨”內容。特朗普堅決否認信件存在，向《華爾街日報》及其母公司提起100億美元的誹謗訴訟。



據美國媒體報導，愛潑斯坦遺產管理方的律師近日向美國國會提交了一份為愛潑斯坦50歲生日製作的生日紀念册的副本，其中包括一封帶有“特朗普署名”的信。眾議院監督委員會民主黨人8日公開這封信的內容。掌控該委員會的共和黨人隨後公開生日紀念册的全部內容以及其他數百頁文件。



這封信包含以一名女性身體輪廓為邊框的打印對話文字，特朗普在信中稱愛潑斯坦為“哥們兒”，信的結尾寫道：“生日快樂——願每一天都是另一個美妙的秘密。”文字最下方中間部位有一個鋸齒狀的“Donald（唐納德）”簽名。



白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特8日晚些時候在社交媒體X平台上發文回應說：“就像我一直在說的，很明顯特朗普總統沒有畫那個圖案，簽名也不是他簽的。總統的法律團隊將繼續積極推動相關訴訟。”



白宮辦公廳副主任泰勒·布多維奇在X平台上傳了特朗普多年以來的不同簽名樣式，稱“信中的簽名不是他的字跡”。



多家美國媒體稱，特朗普與愛潑斯坦曾經關係密切，但兩人均公開表示早已決裂。愛潑斯坦2019年被捕時，特朗普稱已有約15年沒跟他說過話。特朗普多次否認與愛潑斯坦案存在關聯，指責民主黨人編造假消息。