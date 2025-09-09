艾德韋宣訂單穩健　市盈率低值博

中評社北京9月9日電／據大公網報導，艾德韋宣（09919）作為大中華區時尚品牌數據互動營銷領軍企業，業務覆蓋體驗營銷、數字營銷及IP運營，服務FERRAGAMO、香奈兒、勞斯萊斯等超550家全球高端品牌。



2025年上半年，面對市場壓力，公司業績呈“收入微跌、盈利逆增”態勢。收入同比微跌1.5%至3.12億元（人民幣，下同），歸母淨利潤卻同比增16.2%至3510萬元；毛利率、淨利率分別同比提升1個、1.8個百分點至33.7%、11.3%，得益於成本優化與高毛利數字業務傾斜。而收入波動主因行業季節性，上半年收入占比約30%，下半年達70%。隨著下半年旺季到來，叠加愛馬仕定制服務等“慢奢”需求攀升，業績有望改善。



股東回報方面，2025年中期派息每股2.3港仙，總額1712.9萬港元，派息率50%，為上市以來連續第五年派息。公司表示，若無重大併購，末期派息率或達75%至80%，全年有望突破60%，現金流充裕。



面對貿易戰，艾德韋宣以歐洲品牌為主的客戶結構，構建“防火墻”。歐洲品牌進入中國無關稅限制，營銷預算穩定，貿戰僅產生間接影響，使其訂單在同行波動時一直保持穩健。



估值上，截至2025年9月，市盈率8.31倍，處歷史低位。“低估值＋高股息＋業績彈性”組合風險低，當前股價已反映短期因素，後續隨著旺季業績釋放與行業﻿復甦，有望實現“業績＋估值”雙修復，可予留意。