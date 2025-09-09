台風無阻入市　大興花園三房售518萬

中評社北京9月9日電／據大公網報導，樓價指數回升，上車客加快置業步伐，即使8號風球懸掛亦無阻置業決心，屯門大興花園及沙田第一城於“塔巴”闖港期間均錄得入市個案。



美聯物業助理聯席董事謝志遠透露，減息預期升溫，准買家無懼8號風球按照計劃簽約入市，成交為大興花園9座高層D室三房單位，實用面積587方呎，買家為區內換樓客，預期減息後供樓會變得輕鬆，所以在8號風球下亦無阻簽約，落實以518萬元購入，實用呎價8824元。原業主於2000年以138萬元入市，持貨25年，現轉手賬面獲利380萬元。



雍翠豪園“8號波”前錄兩成交



沙田第一城亦錄得相關成交，美聯物業區域聯席董事黃錦瀚透露，該屋苑2座高層H室兩房戶，實用面積327方呎，在8號強風信號下以428萬元沽出，實用呎價13089元。



中原地產副區域營業經理王勤學表示，過去周末元朗區錄得7宗二手成交，按周無升跌，其中雍翠豪園周日連錄2宗成交，買家均趕於當晚8號風球懸掛前入市，包括1座低層A室套三房戶，實用面積706方呎，議價至612萬元成交，實用呎價8669元，原業主持貨26年賬面賺354.6萬元；屋苑同日亦錄得1座高層兩房連天台單位成交，實用面積491方呎，以553萬元沽出，實用呎價11263元，原業主持貨13年，賬面獲利188萬元。



另一邊廂，深井私樓蝕讓盤連環獲承接，消息指出，碧堤半島6座低層H室，實用面積517方呎，早前以450萬元沽出，實用呎價8704元，屬屋苑今年1月後呎價重現“8字頭”，原業主2024年2月以530萬元購入，持貨1年半賬面蝕80萬或15.1%。



晉誠地產高級經理李德鴻表示，深井浪翠園4座高層C室兩房單位，實用面積471方呎，原業主於2021年樓市高峰期以523萬元購入收租，因租客約滿在即，以398萬元放售，新近減至363萬元沽予外區租樓人士，實用呎價7707元，原業主持貨4年，賬面虧蝕160萬元，樓價貶值30.6%。