中國外貿勁　出口進口連續三月雙增長

上圖：中國進出口表現。下圖：與主要貿易夥伴數據。（圖片來源：大公網） 中評社北京9月9日電／據大公網報導，中國貨物貿易延續平穩增勢。海關總署數據顯示，今年前八個月，中國進出口總值29.57萬億元（人民幣，下同），同比增長3.5%；其中，出口增長6.9%涉及17.61萬意元；進口11.96萬億元，下降1.2%，降幅較前七個月收窄0.4個百分點。單看8月，進出口同比增長3.5%；其中，出口增長4.8%，進口增長1.7%。海關總署統計分析司司長呂大良介紹，首八個月中國進出口累計增速較上半年加快0.6個百分點，其中，8月出口、進口已連續三個月實現雙增長，“面對嚴峻複雜的外部環境，外貿韌性持續彰顯、活力不斷釋放”。



分析稱，儘管面臨全球貿易逆風，但在多元化對外開放，以及高新技術產品競爭優勢支撐下，中國出口長期韌性依然存在，未來出口下行風險預計可控。



按美元計價，首八個月中國進出口總值41182.6億美元，同比增長2.5%；其中，出口增長5.9%，進口下降2.2%。單看8月，中國進出口總值同比增長3.1%；其中，出口增長4.4%，進口增長1.3%。



民企外貿占比升至57.1%



廣開首席產業研究院資深研究員劉濤表示，8月美元計價中國出口規模為近三個月來次高，出口增速仍處合理區間，但“搶出口”高峰或已過去。從出口商品看，機電和高新技術產品已成為中國出口“壓艙石”，特別是集成電路、汽車、船舶、醫療器械等產品出口保持較快增長。傳統勞動密集型產品出口方面，塑料製品、紡織紗線等產品出口規模與去年同期變化不大，展現出一定韌性，惟服裝鞋靴、箱包、玩具、家具等產品出口出現一定降幅。



今年前八個月，同期，勞動密集型產品出口同比下降1.5%至2.75萬億元，占出口總值的15.6%。此外，民營企業仍是中國出口的主力。首八月，民營企業進出口16.89萬億元，同比增長7.4%，在中國外貿總值中占比57.1%，比重較去年同期提升2.1個百分點。



展望未來，畢馬威中國經濟研究院院長蔡偉判斷，“搶出口、搶轉口”效應開始退坡；美國與其他國家的貿易協定或對中國貿易活動設置間接限制，同樣對後續出口帶來利淡影響。不過，在多元化對外開放，以及高技術產品競爭優勢支撐下，中國出口長期韌性依然存在，未來出口下行風險預計可控。