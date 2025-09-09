澳門終止台風即時預防　社會生活逐步復常

中評社北京9月9日電／錦新華社報導，隨著台風“塔巴”逐漸減弱及遠離，澳門風力逐步緩和。澳門特區政府地球物理氣象局8日下午3時改發三號風球，同時按照特區行政長官批示，當日下午3時起終止即時預防狀態。



地球物理氣象局最新消息稱，受“塔巴”相關雲雨帶影響，預計澳門8日晚至9日早些時候仍有驟雨及雷暴，風力間中達6級並有陣風，市民仍需留意最新消息並注意出行安全。



改發三號風球後，一度暫停的公共交通服務陸續恢復；曾封閉的嘉樂庇總督大橋、友誼大橋、西灣大橋及澳門大橋等4條跨海大橋開放通行。往返澳門至香港的海上客運8日下午復航，為配合鄰近地區防風計劃，多條往返澳門和內地的航線8日暫停。另據民航局資料，7日至8日下午2時，澳門國際機場共有81個航班取消、29個延誤、9個更改時間，目前也在逐步恢復運作。



根據官方統計，截至8日下午2時，民防行動中心在澳門和離島共錄得25宗事故報告。



“塔巴”是今年第九個影響澳門的熱帶氣旋。地球物理氣象局初步總結介紹，八號風球生效共18小時，其間澳門4條跨海大橋錄得最大10分鐘平均風速達8至9級，最高陣風達10級。由於近日正值天文大潮，在叠加風暴潮影響下，最大風暴增水達1米，錄得最高潮位達3.7米。