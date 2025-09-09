尼泊爾連續兩日反政府示威　總理奧利辭職

中評社香港9月9日電／尼泊爾連續第二日有大規模反政府示威，總理奧利宣布辭職。



香港電台報導，大批示威者周二無視宵禁令上街，他們在街上焚燒雜物，又向防暴警察擲石和雜物。警方發射催淚彈將他們驅散。受示威影響，首都加德滿都機場運作局部受影響。



示威由周一開始，抗議政治腐敗及政府封鎖社交平台，觸發警民衝突，至少19人死亡，過百人受傷。