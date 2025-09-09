日企1~7月對美投資大增20%對華減少6%

中評社香港9月9日電／日經新聞消息，日本企業的對美投資步伐正在加快。1~7月的對美投資執行額同比增長20%，達到26.1751萬億日元，佔海外投資總額的約一半。在對美國經濟增長的期待下，企業併購動向十分活躍。由於特朗普關稅政策導致出口成本上升，還出現了日本企業提高美國當地產能的動向。



日本財務省9月8日發佈的國際收支統計（速報）數據顯示，1~7月對外直接投資執行額增長4%，達到55.889萬億日元。對美投資佔比47%，上升6個百分點，創下2014年有可比數據以來的歷史最高紀錄。



從7月的單月數據來看，對外直接投資額為6.7769萬億日元，同比減少10%，而對美投資額達到2.7605萬億日元，同比增長19%。



1~7月，日本企業收購美國企業的情況增加。英國LSEG（倫敦證券交易所集團）的數據顯示，同期收購額（按完成交易計算）達到255億美元（約3.8萬億日元），增至上年同期的2.1倍。從不同行業來看，材料行業佔比66%。消費品和服務業佔比17%，製造業佔比4%。



日本製鐵6月以約2萬億日元的金額將美國鋼鐵公司（US Steel）納為全資子公司。TOPPAN控股4月以約2700億日元收購了美國大型包裝企業的部分業務，豐田通商7月以約1300億日元收購了一家美國汽車回收公司。



日本企業擴建美國基地的動向也比較突出。塑膠射出成型機廠商日精樹脂工業對其美國工廠進行了擴建，於2月投產。此舉意在豐富本地生產的產品線。



日本對美國以外的其他國家的投資則呈現出放緩態勢。1~7月對墨西哥投資執行額同比減少21%，降至4264億日元。雖然日本企業此前以汽車產業為中心在墨西哥構建了供應鏈，但由於預計特朗普關稅政策會導致對美出口成本增加，企業對新投資持謹慎態度。



對華投資額減少6%，降至6484億日元，連續4年出現同比下降。主要原因在於第一屆特朗普政府時期全面開始的中美貿易摩擦以及對經濟安全保障方面的擔憂。



8月以後，日本企業的對美投資更加活躍。TOTO於8月宣佈將在美國啟動約30年來的首座陶瓷衛浴新工廠。日立製作所9月公佈了投資超過1500億日元來增強美國國內多座工廠產能的計劃。