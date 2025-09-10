香港中醫醫院與三間本地大學簽署合作協議

香港中醫醫院9日與三間設有中醫或中醫藥學院的香港本地大學簽署合作協議（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月10日電（記者 盧哲）香港中醫醫院9日與三間設有中醫或中醫藥學院的香港本地大學（香港浸會大學（浸大）、香港中文大學（中大）和香港大學（港大））簽署合作協議。香港特區政府醫務衞生局局長盧寵茂出席儀式，見證香港中醫醫院作為相關大學的中醫藥教學醫院，與大學建立緊密合作夥伴關係，共同推動本港中醫藥高質量、高水平及全方位發展。



在簽署儀式上，盧寵茂致辭表示，香港中醫醫院今日正式成為三間大學的中醫藥教學醫院，是香港中醫藥服務、教學培訓及科研發展的重要里程碑。



盧寵茂說，期望香港中醫醫院與三間大學發揮協同效應，為市民提供更優質的中醫服務，並推動中醫藥教學培訓和科研創新。特區政府會繼續全力支持香港中醫醫院與各持份者攜手合作，善用粵港澳大灣區的發展平台，同時充分發揮香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，為國家中醫藥發展作出貢獻。



在簽署儀式上，盧寵茂、浸大校長衞炳江教授（香港中醫醫院代表）與三間大學代表——浸大副校長（研究及拓展）呂愛平教授、中大醫學院院長趙偉仁教授和港大副校長（健康）暨李嘉誠醫學院院長劉澤星教授，共同見證香港中醫醫院營運機構董事局主席王桂壎分別與浸大中醫藥學院院長李敏教授、中大中醫學院院長林志秀教授，以及港大李嘉誠醫學院副院長（臨床事務）暨香港大學醫療系統總監黃穎兒教授簽署合作協議。香港中醫醫院行政總監卞兆祥教授也出席了儀式後舉行的傳媒簡報會。



據介紹，香港中醫醫院的臨床服務涵蓋六個中醫分科服務，包括中醫內科、中醫外科、中醫婦科、中醫兒科、中醫骨傷科及中醫針灸科，三間大學的中醫藥專家將會參與其中，並共同制訂臨床標準與指引，讓醫院為市民提供優質安全的服務。