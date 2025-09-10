9月9日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京9月10日電（記者 海涵）外交部發言人林劍9日主持例行記者會並回答記者提問，以下是問答全文：



總台CGTN記者：昨天晚上，習近平主席應邀出席金磚國家領導人線上峰會並發表重要講話。發言人能否介紹會議情況和成果？



林劍：金磚合作機制是新興市場國家和發展中國家團結合作的重要平台。金磚國家領導人舉行線上峰會，就當前國際經貿環境、維護多邊體系深入交換意見，形成廣泛共識，對於深化金磚夥伴關係、增進全球南方利益具有重要意義，為“大金磚合作”高質量發展注入新動能。



習近平主席在會議上發表重要講話，指出當前百年變局加速演進，金磚國家作為全球南方第一方陣，要堅持弘揚開放包容、合作共贏的金磚精神，做到“三個堅持”：一是堅持多邊主義，捍衛國際公平正義；二是堅持開放共贏，維護國際經貿秩序；三是堅持團結合作，凝聚共同發展合力。習近平主席還深刻闡釋全球治理倡議的內涵要義，強調金磚國家要堅持共商共建共享，積極推進國際關係民主化，通過改革完善全球治理體系，更好應對人類社會面臨的共同挑戰。



正如習近平主席所說，“只要我們擔當作為、守望相助，金磚這艘大船就一定能夠經受住國際風雲變幻的考驗，始終行穩致遠”。中方願同各方一道落實峰會有關共識，攜手推動“大金磚合作”不斷邁上新台階，為促進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化作出新貢獻。

