快評：選情未明　國民黨需要什麼樣黨主席？

中評社快評／國民黨主席將於10月18日改選。前台北市長郝龍斌昨日證實有意參選，先前表態參選的國民黨前副祕書長張雅屏則透過臉書宣布退選。9月15日至19日是有意參選者領表登記時間，最後有多少位領表登記？有無黑馬加入？仍是未知數。



張雅屏退選後，已表態有意參選者餘下8人，包括前“立委”鄭麗文、“立委”羅智強、彰化縣議長謝典林、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、國民黨中常委孫建萍、律師李漢中、前“國代”蔡志弘。“戰鬥藍”召集人趙少康與郝龍斌兩人有意協調一人登記參選。



國民黨需要什麼樣的黨主席？若以結果為目標，能夠帶領國民黨贏得2026、2028兩場選舉，重奪政權，就是國民黨需要的新主席。而要實現上述目標，新的黨主席必須有能力、能承擔，尤其必須能夠處理好與民眾黨的合作關係，也即“藍白合”的問題。而從兩岸的角度看，新的黨主席必須能夠帶領國民黨重新樹立清晰、正确的兩岸論述，找回黨魂。



張雅屏昨天在“退出中國國民黨主席選舉聲明”中說，他是經過多方考量、深思熟慮後決定退選。他認為，黨內選舉不僅關乎主席人選，更攸關國民黨的生死存亡，以及兩岸能否走向和平與繁榮；國民黨必須堅持“一中憲法”，打開兩岸僵局，“反獨保台”。張雅屏說“如今幾位參選人皆已認同並支持這些主張。”



選戰臨近，選情未明。世代交替、路線之爭、“藍白合”問題，是這場選舉最受關注的幾大話題。下周就是領表登記時間，選情料會逐漸明朗。