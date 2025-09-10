國台辦答中評：兩岸溝通基礎是一個中國原則

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京9月10日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華9月10日在例行新聞發布會上回答中評社記者提問時表示，大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國的一部分，兩岸溝通協商談判當然要在一個中國原則基礎上進行。只要民進黨當局回到一個中國原則和“九二共識”共同政治基礎上，停止“台獨”分裂活動，兩岸協商談判即可恢復。否則，都是空談，都是騙人的花招。



香港中評社記者提問道，日前，賴清德受訪稱，希望兩岸談判交流秉持“對等尊嚴”，不能以“台灣放棄‘主權’、接受一個中國原則”為前提；只要正視“中華民國”存在的事實，正視台灣民意，相信很多事都能迎刃而解。對此有何評論？



陳斌華表示，賴清德又在顛倒黑白、混淆是非，兜售“台獨”分裂謬論，花言巧語欺騙台灣民眾和輿論。



陳斌華強調，大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國的一部分，兩岸溝通協商談判當然要在一個中國原則基礎上進行。2008年至2016年，兩岸在體現一個中國原則的“九二共識”基礎上恢復協商，簽署一系列協議，達成一系列共識。2016年民進黨上台後，拒不承認“九二共識”，導致兩岸溝通協商中斷。只要民進黨當局回到一個中國原則和“九二共識”共同政治基礎上，停止“台獨”分裂活動，兩岸協商談判即可恢復。否則，都是空談，都是騙人的花招。