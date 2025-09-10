尼泊爾大示威釀22死　總理辭職

當地時間9月9日，尼泊爾總理奧利辭職。（圖片來源：央視新聞） 中評社北京9月10日電／據大公網報導，綜合BBC、半島電視台報導：當地時間8日開始，尼泊爾爆發大規模示威遊行，抗議者與警方發生激烈衝突。8日至9日兩天時間內，已導致至少22名示威者死亡，超過100人受傷。隨著暴力衝突升級，尼泊爾總理奧利9日宣布辭職。



奧利9日表示，考慮到國家“當前的異常情況”，他向總統鮑德爾遞交了辭呈，以便“進一步推動政治解決問題”。鮑德爾已接受奧利辭呈。



大批抗議者8日在尼泊爾首都加德滿都和其他多地示威，發起自稱“Z世代的抗議活動”，反對政府上周發布的社交媒體禁令以及腐敗。抗議者8日試圖闖入尼泊爾議會大樓，並與警方爆發激烈衝突。



儘管尼泊爾政府9日宣布撤回社交媒體禁令，內政部長及兩名內閣成員亦先後辭職，但抗議活動未見緩和。一名尼泊爾官員稱，抗議者9日無視政府發布的宵禁令，包圍議會大樓，並在加德滿都放火燒毀多名官員的住所，奧利、前總理德烏帕等高官的住所以及尼泊爾大會黨等政黨的總部均成為攻擊目標，總統府亦被示威者包圍及破壞。尼泊爾軍隊動用直升機幫助官員們從住所撤離。



此外，加德滿都特裡布萬國際機場宣布自9日12時45分起暫停當日所有國內外航班。



中國駐尼泊爾使館9日再次提醒在尼中國公民和機構密切關注當地局勢變化，加強居家和住地等安全防範，盡量避免外出，遠離政治集會、遊行示威人群和區域，切勿到人員密集地拍照、拍視頻等，確保人身和財產安全。建議國內人員做好風險評估，近期暫緩來尼。