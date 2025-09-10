韓企員工被抓引震蕩　美製造業月減萬崗

移民局執法部門在芝加哥抓捕非法移民（圖片來源：央視新聞） 中評社北京9月10日電／據央視新聞報導，當地時間9月9日，美國哥倫比亞新聞網發文稱，儘管特朗普說他將重振美國製造業，但與此同時，美國製造商們正在削減數千個就業崗位。



美國進步中心（CAP）根據美國政府官方數據整理的報告顯示，美國在八月減少了12000個製造業工作崗位。自4月白宮發起關稅戰以來，美國製造業的就業崗位累計減少了42000個。



對於工業崗位進一步流失的原因，這家非黨派智庫給出了三點：特朗普政府的高關稅、強硬的移民立場以及“大而美”法案。而這三項，恰恰是特朗普政府宣稱能把工作崗位帶回美國的三大政策。



不確定性讓企業難以運轉



從特朗普在4月推出對全世界大多數國家的“對等關稅”起，美國對各國的關稅和貿易政策一變再變，即使和有些國家達成貿易協議，也難以完全落實。



政策的混亂使得美國本土製造商趨於保守。“企業對當前的情況感到不確定，”經濟學家薩拉·埃斯特雷普指出，“一切都在日復一日地變化，他們不清楚應該怎麼安排生產。這就是為什麼他們不招聘。”



除了政府“朝令夕改”，專家表示，圍繞關稅的法律糾紛進一步加劇了政策的不確定性。



8月29日，美國聯邦巡回上訴法院裁定，特朗普政府批准對多國徵收關稅時援引的法律並未賦予其徵收這些稅款的權力，但允許現行關稅政策維持至10月14日，以便特朗普政府向最高法院提出上訴。



9月7日，美國財長貝森特在接受採訪時稱，如果最高法院維持裁決判定美國政府的關稅政策違法，那麼美國財政部將不得不退還約半數已經徵收的關稅。