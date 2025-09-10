九三閱兵引發島內高度關注 國台辦回應

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京9月10日電（記者 海涵）九三閱兵引發島內高度關注，國台辦發言人陳斌華9月10日在例行新聞發布會上表示，要和平、要發展、要交流、要合作是台灣社會的主流民意。賴清德當局不斷增加防務預算，妄圖“以武謀獨”，只會讓台灣更加兵凶戰危，只會讓台灣民眾更加寢食難安。越來越多台灣同胞對此表示反對，是自然而然的事。希望廣大台灣同胞同我們一道銘記歷史、緬懷先烈，賡續愛國主義傳統，弘揚偉大民族精神、偉大抗戰精神，堅決反對“台獨”分裂行徑和外來干涉，堅定維護台海和平穩定，共襄祖國統一的千秋偉業，共創民族復興的美好未來。



有記者提問：九三閱兵引發島內高度關注，台灣同胞紛紛贊嘆祖國大陸輝煌的發展成就、強大的軍事實力，表示增強了民族自豪感。同時對民進黨當局及“台獨”勢力不自量力謀“獨”挑釁，將把台灣帶向險境而深感不安。對此有何評論？



陳斌華表示，9月3日是中國人民抗日戰爭勝利紀念日，是海內外中華兒女揚眉吐氣、永志難忘的“勝利日”，中國人民同熱愛和平的世界各國人民一道，以一場盛大閱兵儀式，共同銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。習近平總書記的重要講話和九三閱兵展現了中華民族邁向偉大復興的堅定信心，也是中國軍隊作為世界和平守護者的堅定宣示，更是一份中國人民推動邁向人類命運共同體的時代宣言。



陳斌華說，台灣同胞有的現場觀禮，更多的以各種方式觀看閱兵直播，紛紛表示“九三閱兵是全民族的驕傲”，島內媒體報導稱“台灣民眾無論是去現場，還是通過電視或網絡觀看或關注，都與有榮焉”。閱兵中一個個受閱方隊威武雄壯，一件件新式武器裝備震撼亮相，展示瞭解放軍體系作戰能力、新域新質戰力，彰顯了我們維護和平、捍衛正義的決心和能力，也彰顯了我們維護統一、反對“台獨”的決心和能力。包括台灣同胞在內全體中華兒女，無不為之歡欣鼓舞，無不為身為中國人而驕傲自豪。



