國台辦：任何歪曲二戰歷史的圖謀都不會得逞

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京9月10日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華9月10日在例行新聞發布會上表示，任何歪曲二戰歷史、否定二戰勝利成果的圖謀都不會得逞，任何阻礙統一、分裂國家的企圖都注定失敗，任何破壞戰後國際秩序的行徑都將四處碰壁。無論民進黨當局說什麼、做什麼，都改變不了台灣是中國領土一部分的歷史和法理事實，阻擋不了中國終將統一、也必將統一的歷史大勢。希望廣大台灣同胞和國際社會充分認清台灣問題的實質，堅持一個中國原則，與我們一道堅持弘揚正確二戰史觀，堅決維護戰後國際秩序，堅定捍衛國際公平正義。



有記者提問：有民進黨當局政客聲稱，大陸方面“假稱共產黨領導中國抗戰，並在戰後擁有台灣主權”；並稱當年的“同盟國”淪為“侵略國、威權國家”，當年的“軸心國”變成民主國家。對此有何評論？



陳斌華回應說，有關言論完全是歪曲歷史，顛倒黑白。



陳斌華表示，在14年抗戰中，全體中華兒女勠力同心、浴血奮戰，以傷亡3500萬人的巨大民族犧牲取得了抗日戰爭的偉大勝利，支撐起了世界反法西斯戰爭的東方主戰場，為拯救人類文明、保衛世界和平作出了重大貢獻。中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭，是正義與邪惡、光明與黑暗、進步與反動的大決戰。當時的同盟國以《開羅宣言》《波茨坦公告》等一系列具有國際法效力的文件，確認了中國對台灣的主權，要求日本將所竊據的台灣、澎湖等中國領土歸還中國。抗戰勝利之後，遭受日本帝國主義侵占長達50年的寶島台灣回到祖國懷抱。台灣光復的歷史無可辯駁地證明台灣是中國領土不可分割的一部分。



陳斌華表示，統一與分裂，不是制度之爭，而是正義與邪惡、光明與黑暗、進步與反動的較量。民進黨當局渲染所謂“大陸威脅”，製造販賣“戰爭焦慮”，鼓噪“民主對抗威權”虛假敘事，妄圖蠱惑島內民眾、誤導國際輿論、挑動世界分裂對抗，用心險惡，手段卑劣，充分暴露其媚外心態和謀“獨”本性。