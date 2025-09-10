陸委會稱中共對抗戰毫無貢獻？國台辦回應

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京9月10日電（記者 海涵）針對台灣陸委會日前言論，國台辦發言人陳斌華9月10日在例行新聞發布會上表示，中國共產黨領導的敵後戰場和國民黨領導的正面戰場相互配合、夾擊敵人，構成共同抗擊日本侵略的戰略態勢。歷史就是歷史，事實就是事實，不容篡改，不容抹殺。民進黨當局不僅諱言抗戰勝利、日本戰敗，還戀殖情結深重，一再美化侵略歷史和侵略者、殖民者。其所言所行喪失民族立場，毫無民族氣節，嚴重傷害兩岸同胞感情，挑戰人類社會正義良知。這樣的民族敗類，有何顔面、有何資格對抗戰歷史、抗戰勝利紀念活動說三道四。



有記者提問：台灣陸委會日前稱，中共方面聲稱主導抗戰，舉辦九三閱兵等活動，目的是強化一中原則論述，“中共對抗戰毫無貢獻，只是利用戰爭來做大自己”。對此有何評論？



陳斌華表示，在中華民族面臨亡國滅種的“最危險的時候”，為了民族解放、台灣光復，打敗日本法西斯，包括台灣同胞在內的全體中華兒女不畏強暴、同仇敵愾、奮起反抗，為國家生存而戰，為民族復興而戰，為人類正義而戰，最終取得近代以來反抗外敵入侵的第一次完全勝利。在長達14年、艱苦卓絕的抗戰中，中國共產黨以卓越的政治領導力和正確的戰略策略，指引了中國抗戰的前進方向，堅定不移推動全民族堅持抗戰、團結、進步，反對妥協、分裂、倒退。中國共產黨高舉抗日民族統一戰線旗幟，堅決維護、鞏固、發展統一戰線，堅持獨立自主、團結抗戰，維護了團結抗戰大局。中國共產黨人勇敢戰鬥在抗日戰爭最前線，支撐起中華民族救亡圖存的希望，成為全民族抗戰的中流砥柱。中國共產黨的中流砥柱作用是抗戰取得勝利的關鍵。



陳斌華說，中國共產黨領導的敵後戰場和國民黨領導的正面戰場相互配合、夾擊敵人，構成共同抗擊日本侵略的戰略態勢。統計數據顯示，1931年9月至1945年9月，東北抗日軍民殲滅日軍17萬餘人，八路軍、新四軍和華南抗日游擊隊殲滅日軍52.7萬餘人，沉重打擊日寇，提振抗戰信心。廣大的敵後戰場抗擊著60%的侵華日軍，逐漸成為主戰場，挫敗了日本法西斯快速滅亡中國、殖民奴役中華民族的狂妄圖謀，為贏得抗日戰爭偉大勝利作出了重要貢獻。