國台辦：台當局是陸配生活不安定的罪魁禍首

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京9月10日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華9月10日在例行新聞發布會上表示，民進黨當局濫權妄為，不擇手段打壓迫害陸配，嚴重破壞他們的正常生活，損害他們的利益福祉，是在台陸配生活不安定、不安心的罪魁禍首。



有記者提問：國台辦發言人之前表示除非民進黨當局以台灣省名義提出請求，否則不會配合台方關於提供陸配“注銷戶籍”證明的要求。島內陸配紛紛對祖國大陸為他們遮風擋雨表示肯定和感激。陸委會卻稱，“不可能用台灣省名義提出要求，大陸刻意讓在台陸配活得不安心”。對此有何評論？



陳斌華表示，民進黨當局逼迫兩岸婚姻家庭夫妻離別、骨肉分離，強迫已在台定居超過20年的陸配補繳所謂“喪失戶籍證明”，對當選島內有關公職的兩岸婚姻家庭當事人進行政治打壓，剝奪其正當權利。這一樁樁惡行，目的都是在炮製所謂“國籍”問題，操弄“兩國論”。



陳斌華說，究竟是誰破壞兩岸同胞安寧生活，是誰讓在台陸配活得不安心，不言自明。民進黨當局濫權妄為，不擇手段打壓迫害陸配，嚴重破壞他們的正常生活，損害他們的利益福祉，是在台陸配生活不安定、不安心的罪魁禍首。現在妄圖蒙蔽視聽、倒打一耙，可謂無恥至極。