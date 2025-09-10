國台辦：台當局置企業死活於不顧必引眾怒

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京9月10日電（記者 海涵）台灣工業總會近日發布“2025工總白皮書”，在兩岸政策部分以“避免誤判，尋求兩岸和平共處”為主軸。國台辦發言人陳斌華9月10日在例行新聞發布會上表示，台灣工總的白皮書反映了台灣工商界對當前台海形勢的深度憂慮，表達了對民進黨當局兩岸政策的質疑反對。兩岸完全可以通過深化融合發展、提升產業鏈供應鏈合作水平，共同應對外部風險挑戰、壯大中華民族經濟。但民進黨當局違背市場經濟規律，鼓噪打造所謂“非紅供應鏈”，逢美必跪哪怕被現實反復打臉，卻還在做著“倚美抗中”的迷夢，幹著推動兩岸“脫鈎斷鏈”的勾當，為謀一黨一己之私利，置企業死活於不顧，最終必定引發眾怒、盡失人心。



有記者提問：近日，台灣工業總會發布“2025工總白皮書”，在兩岸政策部分以“避免誤判，尋求兩岸和平共處”為主軸，提出鬆綁兩岸交流、掌握大陸變化開拓多元商機等多項建議，引發島內業界共鳴。對此有何評論？



陳斌華表示，台灣工總的白皮書反映了台灣工商界對當前台海形勢的深度憂慮，表達了對民進黨當局兩岸政策的質疑反對。當前，美國對台加征“20%+N”關稅，島內許多產業、企業面臨生存困境，大陸的廣闊市場對他們而言既是脫困的出路，更是存續發展的機遇。兩岸完全可以通過深化融合發展、提升產業鏈供應鏈合作水平，共同應對外部風險挑戰、壯大中華民族經濟。但民進黨當局違背市場經濟規律，鼓噪打造所謂“非紅供應鏈”，逢美必跪哪怕被現實反復打臉，卻還在做著“倚美抗中”的迷夢，幹著推動兩岸“脫鈎斷鏈”的勾當，為謀一黨一己之私利，置企業死活於不顧，最終必定引發眾怒、盡失人心。