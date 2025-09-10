台灣強化防務力量？國台辦回應

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京9月10日電（記者 海涵）賴清德近日稱台灣會強化防務力量。國台辦發言人陳斌華9月10日在例行新聞發布會上表示，賴清德當局頑固堅持“台獨”分裂立場，妄圖“倚外謀獨”、“以武謀獨”，任由外部勢力予取予求，加碼交“保護費”、當“提款機”，無底線揮霍台灣民眾的血汗錢，在窮兵黷武的邪路上狂奔，不僅買不來安全與和平，而且只會擠壓犧牲台灣社會的民生福祉，禍及當下，貽害子孫。台灣的前途、台灣同胞的安全保障和利益福祉，系於兩岸關係和平發展和祖國統一。



有記者提問：近日，賴清德稱，台灣會強化防務力量，明年防務預算將達到GDP的3%以上，預期在2030年之前達到GDP的5%以上；並稱“只要對等尊嚴，樂意與中國交流合作，促進兩岸和平共榮”。對此有何評論？



陳斌華表示，賴清德當局頑固堅持“台獨”分裂立場，妄圖“倚外謀獨”、“以武謀獨”，任由外部勢力予取予求，加碼交“保護費”、當“提款機”，無底線揮霍台灣民眾的血汗錢，在窮兵黷武的邪路上狂奔，不僅買不來安全與和平，而且只會擠壓犧牲台灣社會的民生福祉，禍及當下，貽害子孫。台灣的前途、台灣同胞的安全保障和利益福祉，系於兩岸關係和平發展和祖國統一。賴清德當局衹有放棄“台獨”分裂企圖，回到一個中國原則上來，台海和平才有根本保障，台灣民眾福祉才會得到更好地維護和增進，兩岸交流交往才能順利開展，台灣同胞才有真正的尊嚴。



陳斌華強調，賴清德當局所謂的“對等尊嚴”是企圖在不承認一個中國原則基礎上恢復兩岸對話協商，改變兩岸同屬一中的歷史和法理事實，實際上是為兩岸對話協商製造障礙，注定枉費心機，絕對不會得逞。