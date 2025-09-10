台胞踴躍來京出席紀念活動 國台辦：高度讚賞

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京9月10日電（記者 海涵）儘管民進黨當局一再恐嚇阻撓，受邀台灣同胞仍踴躍來京參加抗戰勝利80周年紀念活動。國台辦發言人陳斌華9月10日在例行新聞發布會上表示，台灣各界代表人士不懼民進黨當局的恐嚇、阻撓，踴躍來京出席相關紀念活動，與大陸同胞共同銘記歷史、緬懷先烈、捍衛成果、守護家園、開創未來，並以各種方式表達身為中國人的激動與自豪，以實際行動詮釋了深厚的家國情懷和民族大義。我們對此表示高度讚賞。



有記者提問：儘管民進黨當局一再恐嚇阻撓，受邀台灣同胞仍踴躍來京參加抗戰勝利80周年紀念活動，並紛紛表達激動振奮之情和身為中國人的自豪。對此有何評論？



陳斌華表示，9月3日是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念日，是海內外中華兒女的勝利之日，是屬於中國人民和一切愛好和平的國家、人民的盛大節日。在這個光榮而重要的時刻，台灣各界代表人士不懼民進黨當局的恐嚇、阻撓，踴躍來京出席相關紀念活動，與大陸同胞共同銘記歷史、緬懷先烈、捍衛成果、守護家園、開創未來，並以各種方式表達身為中國人的激動與自豪，以實際行動詮釋了深厚的家國情懷和民族大義。我們對此表示高度讚賞。