國台辦：台當局唱衰大陸的所謂預言無一應驗

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京9月10日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華9月10日在例行新聞發布會上表示，民進黨當局不顧島內不少企業被關稅+匯率“雙殺”的慘狀，卻總熱衷於炒作所謂“大陸經濟崩潰論”。事實一再證明，多年來民進黨當局唱衰大陸的所謂預言無一應驗，反而是他們越唱衰，我們越發展，兩岸經濟實力對比越懸殊。



有記者提問：台陸委會日前稱，當前大陸經濟下行、企業經營困難，加上美中貿易戰持續影響，因此台商赴大陸投資務必審慎評估。對此有何評論？



陳斌華表示，今年以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我們加緊實施更加積極有為的宏觀政策，確保經濟運行穩中有進，高質量發展取得新成效。大陸主要經濟指標表現良好，新質生產力積極發展，改革開放不斷深化，展現出強大活力和韌性。今年上半年，大陸GDP同比增長5.3%。1至7月，大陸規模以上工業增加值同比增長6.3%，社會消費品零售總額增長4.8%，固定資產投資增長1.6%，外貿增長3.5%。



陳斌華說，這些實打實的經濟指標，讓民進黨當局的謊言不攻自破。民進黨當局不顧島內不少企業被關稅+匯率“雙殺”的慘狀，卻總熱衷於炒作所謂“大陸經濟崩潰論”。事實一再證明，多年來民進黨當局唱衰大陸的所謂預言無一應驗，反而是他們越唱衰，我們越發展，兩岸經濟實力對比越懸殊。