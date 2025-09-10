國台辦介紹9月兩岸經貿文化交流活動

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京9月10日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華9月10日在例行新聞發布會上介紹了兩岸經貿、文化交流相關情況。陳斌華表示，9月大陸各地積極舉辦精彩紛呈、內容豐富的兩岸經貿文化交流活動，廣泛邀請台灣各界人士來訪，積極擴大兩岸交流合作，不斷深化兩岸融合發展。



經貿交流方面。9月1日至4日，第29屆魯台經貿洽談會在山東省濰坊市舉辦，主要包括兩岸科技創新與產業融合發展大會主題活動及海峽兩岸產業合作區建設推進會等活動。9月14日至18日，第十七屆“重慶·台灣周”將在重慶舉行，涵蓋重要活動及經貿、青年、人文、基層交流等五大板塊、13個分項活動，來自島內嘉賓、在渝台胞等兩岸500餘人參與活動。



9月15日至21日，第十七屆湘台經貿文化交流合作會將在湖南省長沙市等地舉辦，以“共享新機遇 融合向未來”為主題，擬邀請台商台胞等約400人參加，共促湘台產業合作與融合發展。9月16日至19日，2025年貴州·台灣經貿交流合作懇談會將於貴州省貴陽市等地舉辦，旨在加強貴台產業合作、促進青年交流，約有400餘位台灣嘉賓參加。9月19日至21日，第28屆京台科技論壇將在北京舉辦，將舉辦1場主論壇、4場平行論壇、N場系列配套活動，幫助台商台企搶抓大陸新質生產力發展機遇，實現高質量發展。



在文化交流方面，2025海峽兩岸周易文化交流活動將於9月19日至21日在河南安陽舉辦，吸引200餘名兩岸易學專家學者和台灣青年參加，主要活動包括台灣青年看安陽系列活動、“字啟文明 文脈永續”甲骨文體驗活動、周文王祭祀儀式、周易非遺傳承發展學術研討會、周易與現代化學術研討會等。這些活動將增進兩岸同胞對殷商文明、甲骨文起源和演進等中華傳統文化的瞭解。