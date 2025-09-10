國台辦：歷史從來不會被遺忘更不會被篡改

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京9月10日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華9月10日在例行新聞發布會上表示，歷史從來不會被遺忘更不會被篡改。近年來，民進黨當局頑固堅持“台獨”立場，不斷進行謀“獨”挑釁，叫囂“兩岸互不隸屬”、“台灣主權獨立”，處心積慮妄圖把台灣從中國分裂出去。他們的所作所為，是企圖改變台海現狀、否定中國擁有對台灣的主權，是對戰後國際秩序的挑戰、對世界反法西斯戰爭勝利成果的破壞。我們希望國際社會站在人類文明進步一邊，更加廣泛理解和支持中國人民反對“台獨”分裂、爭取完成國家統一的正義事業。



有記者提問：CGTN近期面向全球40個國家約1.2萬名受訪者發起的民意調查顯示，66.7%受訪者瞭解台灣光復的歷史，亞洲受訪者的瞭解度高達73.5%。大多數受訪者明確表示，台灣回歸中國是二戰勝利成果，任何“台獨”分裂行徑都是對二戰勝利成果的否認和顛覆。請問發言人有何評論？



陳斌華表示，中國人民抗日戰爭的偉大勝利，徹底粉碎了日本軍國主義殖民奴役中國的圖謀，有力捍衛了國家主權和領土完整，徹底洗刷了近代以來抗擊外來侵略屢戰屢敗的民族恥辱。80多年前，為贏得對日作戰的最後勝利，重建戰後秩序，中美英三國首腦在開羅舉行會議，發表《開羅宣言》。《開羅宣言》明確昭告：“剝奪日本自第一次世界大戰開始後在太平洋地區所奪得或占領的島嶼；日本所竊取於中國之領土，如滿洲、台灣、澎湖列島等歸還中國”。《開羅宣言》的內容和精神，在1945年7月的《波茨坦公告》中進一步重申，《開羅宣言》和《波茨坦公告》成為台灣光復、回歸中國的重要國際法依據，中國擁有對台灣的主權是戰後國際秩序的重要組成部分。1949年以來，儘管兩岸尚未統一，但中國的主權和領土完整從未分割，中國擁有對台灣的主權、大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。



陳斌華說，上述民意調查結果表明，歷史從來不會被遺忘更不會被篡改。近年來，民進黨當局頑固堅持“台獨”立場，不斷進行謀“獨”挑釁，叫囂“兩岸互不隸屬”、“台灣主權獨立”，處心積慮妄圖把台灣從中國分裂出去。他們的所作所為，是企圖改變台海現狀、否定中國擁有對台灣的主權，是對戰後國際秩序的挑戰、對世界反法西斯戰爭勝利成果的破壞。我們希望國際社會站在人類文明進步一邊，更加廣泛理解和支持中國人民反對“台獨”分裂、爭取完成國家統一的正義事業。