香港熱門旅遊地一刀切“禁的士”

政府擬於本月13日起實施特別車輛管制，會於特定時段限制的士進入西貢萬宜路。圖為管制實施後擬設的關卡處。（圖片來源：文匯網） 中評社北京9月10日電／據文匯網報導，西貢萬宜水庫東壩作為香港聯合國教科文組織世界地質公園的核心景點，每逢假期均吸引大量內地及本地遊客到訪打卡。為紓緩景區交通壓力，特區政府運輸署及漁農自然護理署擬於本月13日（本周六）起實施特別車輛管制，每逢周末、公眾假期及內地黃金周，禁止的士朝九晚六時段進入西貢萬宜路，以及加強小巴服務，以減輕道路負荷。香港文匯報記者日前實地走訪東壩，由於是非遠足旺季，在場車流尚算暢順，但記者發現不少旅客行裝較多，大包小包的行山裝備上落小巴較“論盡”，傾向搭乘的士代步，他們對“一刀切”禁止的士駛入安排有所保留，反建議分時段採取交通管制，長遠則應拓寬道路，以及採用科技監控配合預約制管理遊客。



西貢萬宜水庫東壩以其獨特的六角形柱狀節理岩石聞名，近年成為香港郊遊熱點，東壩一帶的徒步路線更大受遊人歡迎，尤其在內地長假期如五一勞動節黃金周，遊客人數激增，一度出現需要輪候兩三小時才能離開景點的情況。



可由北潭湧搭9A小巴入東壩



香港文匯報記者日前到訪東壩實測，發現由北潭湧至東壩的進山道路是一條單線雙程車路，狹窄且多彎，沿路的車輛交匯處不多，容易造成擁堵，政府擬設的的士禁駛區距離核心景區約8公里至10公里，徒步一般需要兩小時以上，日後若限制的士駛入，遊客除了徒步兩小時進入東壩外，也可選擇在北潭湧搭乘9A專線小巴進入。



實測當日是8月初，天氣酷熱，並非旅遊旺季，香港文匯報記者在萬宜路路口觀察，下午時分的一小時內，錄得超過60輛的士，以及11輛小巴出入。記者之後走訪北潭湧巴士總站，發現前往東壩的9A號專線小巴僅設兩個停車位，整個站頭僅有一條小巴停車道及一條大巴停車道。若乘客增加，巴士站的人流和車流同樣有機會出現擠迫，影響交通秩序。