《強制注銷公司登記制度實施辦法》即將施行

中評社北京9月10日電／據新華社報導，市場監管總局9日對外發布《強制注銷公司登記制度實施辦法》，這一辦法將於10月10日起正式施行。



市場監管總局新聞發言人王秋蘋介紹，這一辦法的出台，是為守法企業“騰空間”、為健康市場“清障礙”，真正做到“該退的退得了、該保的保得住”，用法治力量護航高質量發展。



王秋蘋表示，新修訂的公司法首次建立了強制注銷制度，針對“吊銷未銷”老大難問題，開出了法治良方。辦法把法律要求轉化為可操作、可執行、能落地的實踐指南，旨在加快市場新陳代謝，清理名存實亡的“僵屍企業”，優化市場生態，護航公平競爭。



在制度設計上，辦法充分體現了“進退有序、寬嚴相濟”的治理智慧。



一方面強調效率，依托“啟動—公告—審查—決定—送達”的全流程閉環，做到程序嚴謹、規範透明；規定對異議實行形式審查，細化文書規範和材料要求；創新採用“雲端公告”模式，對失聯企業通過國家企業信用信息公示系統送達文書，既保障程序正當，又減輕基層負擔。



另一方面，辦法充分考量各方權益保護，設置了異議、恢復登記等救濟措施，允許債權人及相關方在公告期內提出異議，支持被注銷企業3年內申請復查，必要時可依職權恢復登記，同時對惡意濫用救濟程序的行為劃出法律紅線。