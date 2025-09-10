李強同葡萄牙總理蒙特內格羅會談

9月9日，國務院總理李強在北京人民大會堂同來華進行正式訪問的葡萄牙總理蒙特內格羅舉行會談。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月10日電／據新華社報導，國務院總理李強9月9日在北京人民大會堂同來華進行正式訪問的葡萄牙總理蒙特內格羅舉行會談。



李強表示，中葡建交以來，雙方始終相互信任、彼此尊重、互幫互助，推動雙邊關係健康穩定發展。今年適逢中葡建立全面戰略夥伴關係20周年，兩國關係與合作發展迎來新的契機。今天上午，習近平主席同總理先生舉行會晤，就進一步鞏固深化中葡關係達成重要共識。中方願同葡方密切高層交往，增進政治互信，推動各領域合作不斷走深走實，為兩國人民帶來更多福祉。



李強指出，中方願同葡方加強發展戰略對接，繼續高質量共建“一帶一路”，用好戰略對話、經貿混委會、中國－葡語國家經貿合作論壇等機制，推動雙邊貿易優化平衡發展，在數字經濟、綠色經濟等新興領域深挖潛力，打造更多合作增長點，支持兩國企業聯手開拓第三方市場。中方願進口葡更多優質農食產品，鼓勵更多中國企業赴葡投資，希望葡方營造良好營商環境。雙方還要進一步便利人員往來，釋放旅遊經濟活力，加強高校、語言教學、數字教育、青少年等人文領域交流合作。當前，單邊主義、保護主義行徑嚴重衝擊國際秩序，中歐作為全球兩大力量，應當加強協調，共同應對。希望葡方推動引導歐盟堅持中歐夥伴定位，採取積極、務實對華政策，同中方一道維護自由貿易，維護中歐共同利益。



蒙特內格羅表示，葡中兩國傳統友好，雙方政治互信日益加深，各領域合作成果豐碩。感謝中方為葡經濟社會發展提供寶貴支持。葡政府願以兩國建立全面戰略夥伴關係20周年為契機，本著相互信任的精神，密切各級別對話交流，深化貿易、農業、海洋、文化、體育等領域合作，打造科技創新、數字經濟、綠色能源、旅遊合作新亮點。葡方歡迎中國企業赴葡投資興業，希與中方積極拓展三方合作。葡方願同中方加強在聯合國等多邊平台的溝通協調，共同反對保護主義，維護開放公平的自由貿易。葡方支持歐中加強對話合作，願為此發揮建設性作用。



會談前，李強在人民大會堂北大廳為蒙特內格羅舉行歡迎儀式。



吳政隆參加上述活動。