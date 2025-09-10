趙樂際：深入學習貫徹習近平生態文明思想

9月9日下午，中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際同列席十四屆全國人大常委會第十七次會議的全國人大代表座談交流。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月10日電／據新華社報導，中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際9日下午同列席十四屆全國人大常委會第十七次會議的全國人大代表座談交流。他強調，要深入學習貫徹習近平生態文明思想，發揮人大代表在立法工作中的作用，為編纂生態環境法典建言獻策，凝聚立法共識、提高立法質量。



座談會上，代表們圍繞深入學習貫徹習近平生態文明思想，結合編纂生態環境法典作了發言，提出意見建議。趙樂際認真傾聽，同代表深入交流。他說，黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央把生態文明建設作為關係中華民族永續發展的根本大計，謀劃推進一系列開創性工作，引領我國生態文明建設發生歷史性、轉折性、全局性變化。習近平生態文明思想深入人心，成為美麗中國建設的根本遵循，在推進人與自然和諧共生的中國式現代化實踐中日益彰顯真理力量。人大代表、人大幹部要認真學習領悟習近平生態文明思想，深刻領會綠水青山就是金山銀山、良好生態環境是最普惠的民生福祉、用最嚴格制度最嚴密法治保護生態環境等一系列新理念新思想新戰略，結合履職和工作實際抓好落實。



趙樂際指出，編纂生態環境法典是黨中央確定的重大立法任務。此前常委會會議整體審議了生態環境法典草案，本次會議安排審議總則編草案、生態保護編草案、綠色低碳發展編草案。常委會堅持民主立法、開門立法，法典草案向社會公開徵求意見，並通過代表工作信息化平台征集意見。希望代表繼續為編纂生態環境法典建言獻策。



趙樂際強調，發揮人大代表在立法工作中的作用，是踐行全過程人民民主的必然要求。參與立法工作，對代表的政治站位、理論水平和履職能力提出很高要求。要深入學習貫徹習近平法治思想、習近平總書記關於堅持和完善人民代表大會制度的重要思想，圍繞貫徹落實黨中央大政方針和全面實施憲法法律，自覺從大局和全局出發、從最廣大人民根本利益出發行使權利、履行職責。大會期間，認真參加審議和表決，提出關於立法修法的議案、建議；閉會期間，根據安排列席常委會會議，對法案提出意見建議，積極參與立法調研、論證、評估等工作。要保持同人民群眾的密切聯繫，廣泛瞭解社情民意，注重發揮專業特長，把實踐要求、人民期盼反映到議案、建議和審議發言中。要配合做好立法全過程宣傳解讀和普法工作，從代表角度講好立法故事、人大故事。



中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠主持座談會。