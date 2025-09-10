香港人才排名躍升　全球第四　亞洲稱冠

中評社北京9月10日電／據大公報報導，國際管理髮展學院（IMD）昨日發布《2025年世界人才排名》（《排名》），香港由去年的第九位大幅躍升至第四位，是歷來最高排名，並超過新加坡成為亞洲第一。



行政長官李家超表示，過去兩年，本港排名累計上升12位，證明特區政府在教育、創新科技及引進人才方面的政策措施找對路向，收到成效；期望排名上升可以帶動本港打造國際創科樞紐，政府會對准香港八大中心戰略定位，繼續加強培育及引進人才。



香港在《排名》中所有三個人才競爭力因素均連續第二年上升。其中，“吸引力”排名攀升八位至第二十；“就緒度”及“投資及發展”的排名均上升一位，分別位列第三及第十二。



競爭力因素排名均上升



在“吸引力”方面，總排名攀升八位至第二十位。當中三項評分值得留意：“外來高端人才”（Foreign highly skilled personnel）上升十位，顯示人才被香港的營商環境吸引；“員工積極性”（Worker motivation）及“人才外流”（Brain drain）均上升八位，代表企業員工在港工作積極，而人才外流對香港競爭力的影響日漸減少。



“就緒度”方面，總排名上升一位至全球第三。《排名》指出“技術勞動力”（Skilled labor）與能力出眾的高級管理人員（Competent senior managers）在香港均不乏人才。此外，在港的高級管理人員亦有相當的國際經驗（International experience），評分較去年升七位至第六位。



“投資及發展”的總排名則上升一名至第十二。當中值得留意是“員工培訓”（Employee training）上升五位，顯示香港企業對培訓員工越趨重視，這亦是香港得以吸引人才的重要因素。