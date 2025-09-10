第二屆GTI數智香江國際論壇在港舉行

中評社北京9月10日電／據新華社報導，第二屆GTI數智香江國際論壇之“智慧建造”分論壇9日在香港舉行，匯聚香港特區政府官員、國際知名院士、香港學界代表及工程界專家等逾350位嘉賓，旨在搭建全球智慧建造交流合作平台，推動智慧建造技術創新轉化與產業能級躍升。



分論壇圍繞“數智賦能”與“智能建造”兩大主題，聚焦人工智能與建造業的深度融合路徑，由中國建築國際集團有限公司旗下中國建築工程（香港）有限公司承辦。



香港特區政府房屋局局長何永賢致辭表示，特區政府正積極推進大規模住房建設計劃，這既能發揮好香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，積極引入先進建造理念和技術，以創新方式助力破解住房這一重大民生難題，也能為建造業界提供推動智能建造技術落地的最佳實踐場景。



全球新一代信息通信技術合作組織（GTI）主席高同慶表示，建築行業的數智化轉型並非單純依賴技術突破，需要各方的共同努力和跨行業的深度合作。未來，GTI願以開放之姿、創新之力，與全球合作夥伴一起發揮好國際科技合作、產業合作、智庫合作平台作用，助力全球建築行業釋放網智融合的價值，走向智能化、綠色化與可持續發展。



中國建築工程（香港）有限公司助理總經理邵瑞喆受訪表示，本次論壇的顯著優勢在於能夠匯聚香港各類建築項目中不同領域和不同角色的參與者，包括業主、顧問、設計師、建造商和承包商等協同發展，增強各方對推動智慧製造發展的信心。



據瞭解，GTI是2011年由中國移動等運營商發起的國際合作平台。本次GTI數智香江國際論壇以“開放、共享、合作，共促AI發展”為主題，圍繞AI前沿理論、技術與創新應用展開研討。