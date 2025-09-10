海南自由貿易港推介會在港舉行

中評社北京9月10日電／據新華社報導，在海南自由貿易港全島封關運作倒計時100天之際，以“瓊港合作、互惠共贏”為主題的海南自由貿易港推介會暨政策解讀會9日在香港會展中心舉行。



該活動由海南省人民政府主辦，旨在進一步提升香港各界對海南自貿港政策的認知，對海南自貿港建設成果、封關運作後更加優惠和便利的政策及廣闊發展機遇進行全面宣介，推動瓊港合作邁向更深層次。



海南省委書記馮飛在推介會上說，粵港澳大灣區建設和海南自貿港建設都是重大國家戰略，二者的互動發展是構建新發展格局、暢通國內國際雙循環的重要推力。海南自貿港全島封關運作將於2025年12月18日正式啟動，這標誌著海南自貿港建設進入全新階段，期待和香港加強全方位合作，推動海南自貿港地緣優勢、空間優勢、資源優勢與香港發展優勢、開放優勢、國際網絡優勢實現叠加放大，合力提升區域影響力、輻射力。



香港特區政府商務及經濟發展局局長丘應樺表示，特區政府非常重視港瓊兩地的合作交流，將全力發揮香港所長，促進粵港澳大灣區與海南自貿港的聯動發展，同時引入國際項目到海南、服務海南資金投資海外市場，與海南創造更多互利共贏的合作，共同為國家高質量發展和提升經濟動能作出貢獻。



海南國際經濟發展局局長唐華介紹，海南具有生態環境優美、市場輻射寬廣、經濟外向度高、人才吸引力強等優勢，而香港擁有世界一流的科技研發實力、金融服務優勢、國際化人才資源，可為海南企業提供技術、資金、人才等支撐服務，攜手發展新質生產力。



會上，海南和香港兩地有關單位和企業簽約12個項目，涵蓋文旅、科技、食品加工等多個領域。中央駐港機構負責人、香港特區政府官員、香港社會各界人士等400餘人出席活動。