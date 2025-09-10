中印關係回暖　特朗普只是“催化劑”

美國國土安全部發布預告通知，擬自8月27日零時起對印度商品加征50%關稅。（圖片來源：央視網） 中評社北京9月10日電／據大公網報導，借上合組織峰會在天津召開之際，印度總理莫迪時隔七年後再度訪問中國。這把自特朗普再度執政以來就不斷改善的中印關係推到一個新的高度。



毋庸諱言，自2018年中印首腦會議之後，中印關係因歷史問題進入一個低谷期。目前兩國關係的改善也確實和特朗普有關：他對印度徵收50%關稅、親巴基斯坦的外交立場、自稱成功斡旋印巴衝突等行為都損害了印度的利益。



但中印兩國是全球唯二人口過十億的大國，真正決定兩國關係的還是內因。正如習主席在會見莫迪總理時所說的：“今年是中印建交75周年。雙方要從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係”、“實現‘龍象共舞’，應當是中印雙方的正確選擇”。



多極化世界符合雙方利益



因此，儘管中印有地緣政治張力，但因為雙方的國家利益使然必然走向合作共舞。這主要有六個原因。



第一，中印是擁有核武的鄰國，誰也搬不走，必須和睦相處，互相合作。否則衝突的後果和代價對任何一方都非常高昂。不發生軍事衝突或不可控的軍事衝突，這是中印關係的底線，也是合作的前提條件。



第二，中印都是發展中國家，發展經濟和提升人民生活水平是最高國家戰略，也是雙方最大的國家利益。而且由於雙方都是超大規模國家，發展的難度相當高，需要把更多的資源和精力放到發展上來。



第三，中印都是東方文明大國，都擁有燦爛的不同於西方的文明，因此不可能被西方所接納，衹有共同追求多極化。

