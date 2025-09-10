中國代表呼籲聯合國和平行動轉型升級

中評社北京9月10日電／據新華社報導，中國常駐聯合國代表傅聰9日在安理會“和平行動的未來”公開辯論會上發言，呼籲各國共同推動和平行動轉型升級、提質增效。



他說，當前，國際形勢變亂交織，地區動蕩此起彼伏，和平行動面臨前所未有的挑戰。聯合國對和平的努力不能安於現狀，要利用好和平行動獨立審查，充分總結經驗教訓，共同推動和平行動轉型升級、提質增效。



傅聰指出，和平行動必須服務於明確的政治進程，為推動政治解決方案創造有利條件。安理會要為每項和平行動制定清晰可行的任務授權，並根據形勢發展作出調整。安理會也要及時為和平行動制定清晰可行的撤出戰略，但撤出戰略應主要取決於當事國意願和現地局勢，而不應被個別國家的自身政策綁架，不能合則用、不合則棄。



傅聰表示，特派團要尊重當事國主權與主導權，同當事國保持良好合作，贏得當事國政府和民眾的認可。要全流程推廣效率文化，提升資金使用效費比。要嚴明財務紀律，確保問責力度。每個會員國都有義務足額繳納聯合國會費和維和攤款。



他說，作為聯合國維和行動重要出兵國和第二大維和攤款國，中國一直以實際行動為聯合國和平行動貢獻力量。中方將以全球治理倡議為引領，進一步積極支持和參與聯合國和平行動，同各方一道為維護國際和平與安全作出不懈努力。