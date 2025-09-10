打假打俗　北京封禁2萬餘個網絡直播間

中評社北京9月10日電／據新華社報導，北京市網信辦9日發布消息稱，今年4月以來，北京市網信辦牽頭，聯合多個部門開展網絡直播領域“打假打俗”協同行動，督促屬地網站平台集中整治虛假擺拍、低俗擦邊、獵奇惡搞、互撕互鬥、街拍採訪等直播亂象。專項行動以來，處置違法違規賬號10335個，封禁直播間21466個。



北京市網信辦披露的部分典型案例，如“平平＊＊”等賬號虛假演繹家庭矛盾，打造虛假人設誘導消費，已被依法依約永久封禁直播權限；“桃苑裡＊＊”“艾蜜＊＊”“蓋世＊＊＊”“漂洋過海＊＊”等賬號在直播過程中刻意展示帶有性暗示或性挑逗的言語動作，“珍惜＊＊”等賬號在直播中手寫聯繫方式進行色情導流，已被依法依約永久封禁直播權限；“安權感＊＊”等賬號通過刻意展現油膩扮醜等低俗內容吸引眼球，已被依法依約永久封禁直播權限；“楊哥＊＊”等賬號在直播過程中手持危險物品，已被依法依約永久封禁賬號；“工體＊＊”“百旺＊＊”等賬號在未經他人允許的情況下，暗中對過往路人進行偷拍，已被依法依約永久封禁直播權限。



北京市網信辦相關負責人表示，將會同相關部門持續督導屬地網站平台履行信息內容管理主體責任，從嚴處置各類網絡直播亂象，維護用戶合法權益，推動直播行業規範健康發展，努力營造積極向上的網絡環境。