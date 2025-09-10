中評社北京9月10日電／網評：閱兵新武器新方陣 強軍之路托舉和平



來源：大公網 作者：黎棟國（新民黨常務副主席、立法會議員）



9月3日，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在天安門廣場隆重舉行。雄壯步伐、整齊方陣與精銳的鋼鐵裝備，一舉展示我國國防建設的新成就。這不僅是一場紀念抗戰勝利的莊嚴儀式，更是國防現代化的重要檢閱，也向世界清晰宣示：中國正以堅定的步伐邁向強軍之路，並以穩健的姿態承擔維護和平的責任。



強軍目標與和平信念



國家主席習近平在講話中指出，中國人民解放軍始終是黨和人民完全可以信賴的英雄部隊。他強調，要加快建設世界一流軍隊，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐，為全球和平與發展作出更大貢獻。從“民族復興”到“人類和平”，可見我國強軍的信念是：以實力守護國家，以責任回應世界。



尖端裝備 科技自立的新高度



閱兵場上，多型尖端武器接連受檢。“東風－61”洲際導彈、“東風－5C”液態燃料洲際戰略核導彈、“鷹擊－19”等新一代反艦導彈，展示中國戰略核與制海力量雙雙跨越；“紅旗－29”反導系統首次公開亮相，標誌我國在戰略防禦上已具備更高層級的能力。



無人化裝備成為另一大亮點：AJX002超大型無人潛航器首次公開，揭示深海自主戰力突破；5型7種國產無人機同場受閱，具備偵察、監視與打擊能力，符合陸基與艦基使用需求；新亮相的察打一體巨型無人機、輕巧無人戰車、機械狗、可移動雷達及激光武器等，進一步展現我國在智能化戰爭領域的前沿探索。琳琅滿目的裝備令人嘆為觀止，也讓外國軍事專家不得不投入大量精力分析研究。

