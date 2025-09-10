攬金牌、破紀錄！中國射擊隊打響“開門紅”

中評社北京9月10日電／據新華社報導，射擊世界杯寧波站（步手槍）9日開賽，中國隊主場作戰喜報頻傳。姚千尋／胡凱獲得10米氣手槍混合團體金牌，彭鑫露／盛李豪在10米氣步槍混團項目中以資格賽636.9環的總成績打破世界紀錄和世界青年紀錄，並摘得銀牌。



在率先進行的氣手槍混團比賽中，中國新秀組合姚千尋／胡凱以585環排名資格賽第一，與捷克組合謝巴洛娃／杜博維共同晉級金牌戰。金牌戰伊始，雙方戰至3：3，隨後姚千尋／胡凱憑借穩定發揮連贏三輪，把比分改寫為9：3。儘管對手試圖追回比分，中國小將仍牢牢掌控局面，最終以17：5的明顯優勢取勝，為中國隊摘得本站首金。匈牙利組合梅傑／納吉在銅牌戰中以17：13獲勝。



胡凱賽後表示：“很榮幸能夠在本土拿到開賽日首個項目的金牌，對於我們而言還有很長的路要走，需要再接再厲。”在本賽季此前三站世界杯上，這對新秀組合已三度打入決賽，並收穫1金2銀。此番奪冠，亦是胡凱本賽季世界杯的第五金。



奧運“雙冠王”盛李豪在當天氣步槍混團資格賽中表現從容，在距離比賽結束還有15分鐘時便已率先完成30發，打出318.4環的高分。他的搭檔、年僅16歲且首次亮相世界杯的彭鑫露毫不怯場，交出318.5環的好成績。兩人攜手以636.9環的總成績排名資格賽第一，這一成績比王子菲／盛李豪在今年6月世界杯慕尼黑站創造的世界紀錄635.9環高出1環。由於盛李豪也衹有20歲，他們同時創造了新的世界青年紀錄。



在決賽中，彭鑫露／盛李豪開局不利，前四輪未得一勝，以1：7落後挪威組合迪斯塔德／海格。在被動局面下，中國小將迅速調整，連下三輪將比分追平至7：7。隨後挪威隊請求暫停，局面再次發生轉換。面對兩位經驗豐富的挪威名將，中國隊隊員狀態時有波動，最終以9：17落敗。意大利組合薩拉菲亞／索拉佐摘銅。



“和中國選手交手總是很難，但也更加有趣。我們非常享受今天的比賽，並且嘗試了一些新的戰術，期待接下來的世錦賽。”海格賽後說。



作為新人，彭鑫露坦言仍有許多不足，需要在今後的訓練和比賽中不斷改進，“取長補短，把好的繼續發揚，不好的盡力去補足，向豪哥（盛李豪）繼續學習”。她不久前在射擊亞錦賽上完成了國際賽場首秀，並與陸定克搭檔獲得10米氣步槍混團銀牌。