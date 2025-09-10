中評社北京9月10日電／網評：讓新選制更好地賦能發展



來源：大公網 作者：林東曉（國務院發展研究中心港澳研究所副研究員）



9月7日，香港特別行政區選舉委員會界別分組補選圓滿完成，為接下來的特區立法會選舉開了好頭，揭開了“愛國者治港”根本原則確立以來第二輪選舉的序幕。如何發揮新選制的制度優勢，實現港澳更好的發展，成為擺在社會各界面前，需要進一步思考和實踐的課題。



新選制為發展護航



2019年“修例風波”嚴重衝擊香港法治秩序，凸顯了堅持“愛國者治港”原則的極端重要性。2021年，在香港國安法有效恢復秩序、鞏固法治的基礎上，中央主導推出了旨在更好實現特區良政善治的選制改革，全面落實了“愛國者治港”原則。



新選制，新就新在強化香港特區選委會的作用。香港選委會從1200人增加到1500人，在原有“四大界別”基礎上增設第五界別，加強了代表國家和香港整體利益的聲音。新選制下，選委會權責更重，直接參與提名全部立法會議員候選人，並選舉產生90名立法會議員中的40名。新選制下，還設立參選人資格審查機制，剔除反中亂港分子的參選資格。



2021年以來，香港、澳門完成了新選制下特區選委會、立法會、行政長官、區議會等重要選舉。據此選出的澳門、香港第七屆立法會任期將滿，將分別於今年9月、12月迎來新選制下的第二次選舉實踐，也是首次換屆選舉。



此次香港選委會補選產生的委員，將參與立法會選舉的提名和投票，對政治人才進行把關和選拔，角色關鍵、職責重要，是這一輪選舉的“前哨戰”。