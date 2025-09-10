中評社北京9月10日電／網評：人才競爭力全球四強 政策驅動是關鍵



來源：大公網 作者：董光羽（時事評論員）



事實勝於雄辯，香港是名副其實的國際高端人才集聚高地，是吸引世界頂尖人才的熱土！國際管理髮展學院昨日發布《2025年世界人才排名》（《排名》），香港由去年第九位，大幅躍升至今年的第四位，榮登亞洲第一。



香港人才競爭力持續提升



香港今次榮膺全球人才排名第四，表現冠絕亞洲地區，超越排名第七的主要競爭對手新加坡。香港在《排名》中所有三個人才競爭力因素均連續第二年上升；其中，“吸引力”排名攀升八位至第二十；“就緒度”及“投資及發展”的排名均上升一名，分別位列第三及第十二。



再細心拆解今次的“成績單”，三個人才競爭力因素之下，共有三十一項具體指標，香港在“科學學科畢業生”的百分比繼續高踞全球第一、“財務技能”排名亦上升至全球第三，而“管理層薪酬”和“管理教育效能”均排在全球第五。



除了上述表現特別突出的範疇外，香港在不少具體指標中亦位列全球前十，解釋了香港今年排名大幅躍升原因。這些具體指標包括在“就緒度”因素下的“國際經驗”（第六名）、“教育評估－PISA”（第六名）、“稱職的高級管理人員”（第七名）、“學生流入流動性”（第八名）和“大學教育”（第九名）；“吸引力”因素下的“司法公正”（第七名）和“員工積極性”（第八名），以及“投資及發展”因素下的“醫療基礎設施”（第八名）。

